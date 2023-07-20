Частину переселенців позбавлять виплат: кого торкнеться – дані ХОВА

ХОВА опублікувала роз’яснення від Мінсоцполітики щодо змін у порядку призначення виплат для переселенців. Без грошей від держави залишать тих, кому “добре живеться”.

“11 липня Уряд прийняв постанову “Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб”, яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО”, – повідомила пресслужба ХОВА.

Так, переселенцям автоматично продовжать виплати ще на пів року (до кінця січня 2024 року). Але це торкнеться не всіх.

“Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн та для інших осіб – 2 тис. грн”, – зазначили чиновники.

Виплати не продовжать тим, хто перебуває за кордоном понад 30 днів без обґрунтованих причин (наприклад, підтвердженого документального відрядження, стажування чи лікування). Також платити не будуть тим, хто повернувся додому, перебуває у в’язницях і засудженим за колабораціонізм.

Окремо у міністерстві прописали процес позбавлення державної допомоги тих громадян, які й без неї “непогано живуть”.

“З 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави”, – наголосили у роз’ясненні Мінсоцполітики.

Чиновники повідомили, як планують визначати тих, кому допомога держави не потрібна. Це торкнеться ВПО, які:

🚗 придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менш як 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

🏡 придбали на суму більше 100 тис. грн. земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

🏦 мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;

💰 придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн;

🏘 мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

“Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди, він може оскаржити таке рішення органу соцзахисту або, можливо, надати підтверджуючі документи, та продовжувати отримувати виплати”, — попередили в інформації, поширеній ХОВА.