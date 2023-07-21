10 детей из самых обстреливаемых сел Харьковщины эвакуировали полицейские
Экипажи «Белые ангелы» эвакуировали семьи с детьми из самых опасных из-за вражеских обстрелов населенных пунктов, сообщили в полиции Харьковской области.
В мероприятии приняли участие сотрудники ювенальной превенции, полка полиции особого назначения, представители Харьковской областной военной администрации, гуманитарной организации Красного Креста и волонтеры.
Решение о принудительной эвакуации детей приняли на координационном совещании Харьковской областной администрации, сообщил начальник ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области Артемий Коновалов. Такое кардинальное решение было крайне необходимо из-за роста опасности со стороны рф.
«В связи с тем, что на территории Харьковской области усилились обстрелы, от которых страдает местное население, особенно дети, приняли решение о принудительной эвакуации детей с одним из взрослых в более безопасное место», — рассказал Артемий Коновалов.
Не все родители соглашались увозить детей. Они объясняли, что не могут бросить хозяйство и покинуть свои дома. Но «Белые ангелы» и волонтеры разъясняли родителям о необходимости обязательной эвакуации, чтобы сохранить жизнь и здоровье детей.
За один день из трех сел удалось вывезти более 10 несовершеннолетних, сопровождавшихся членами семьи. На эвакуационных автобусах людей доставили в безопасное место, где им дали временное бесплатное убежище и питание. Как только пройдет опасность, семьи смогут вернуться в свои дома.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 17:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экипажи «Белые ангелы» эвакуировали семьи с детьми из самых опасных из-за вражеских обстрелов населенных пунктов, сообщили в полиции Харьковской области.".