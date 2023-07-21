10 детей из самых обстреливаемых сел Харьковщины эвакуировали полицейские

Экипажи «Белые ангелы» эвакуировали семьи с детьми из самых опасных из-за вражеских обстрелов населенных пунктов, сообщили в полиции Харьковской области.

В мероприятии приняли участие сотрудники ювенальной превенции, полка полиции особого назначения, представители Харьковской областной военной администрации, гуманитарной организации Красного Креста и волонтеры.

Решение о принудительной эвакуации детей приняли на координационном совещании Харьковской областной администрации, сообщил начальник ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области Артемий Коновалов. Такое кардинальное решение было крайне необходимо из-за роста опасности со стороны рф.

«В связи с тем, что на территории Харьковской области усилились обстрелы, от которых страдает местное население, особенно дети, приняли решение о принудительной эвакуации детей с одним из взрослых в более безопасное место», — рассказал Артемий Коновалов.

Не все родители соглашались увозить детей. Они объясняли, что не могут бросить хозяйство и покинуть свои дома. Но «Белые ангелы» и волонтеры разъясняли родителям о необходимости обязательной эвакуации, чтобы сохранить жизнь и здоровье детей.

За один день из трех сел удалось вывезти более 10 несовершеннолетних, сопровождавшихся членами семьи. На эвакуационных автобусах людей доставили в безопасное место, где им дали временное бесплатное убежище и питание. Как только пройдет опасность, семьи смогут вернуться в свои дома.