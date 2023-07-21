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10 дітей з найбільш обстрілюваних сіл Харківщини евакуювали поліціянти

Суспільство 17:45   21.07.2023
Оксана Якушко
10 дітей з найбільш обстрілюваних сіл Харківщини евакуювали поліціянти

Екіпажі «Білі ангели» евакуювали родини з дітьми з найбільш небезпечних через ворожі обстріли населених пунктів, повідомили в поліції Харківської області.

У заходах взяли участь співробітники ювенальної превенції, полку поліції особливого призначення, представники Харківської обласної військової адміністрації, гуманітарної організації Червоного Хреста та волонтери.

Рішення про примусову евакуацію дітей прийняли на координаційній нараді Харківської обласної адміністрації, повідомив начальника ювенальної превенції ГУНП в Харківській області Артемій Коновалов. Таке кардинальне рішення було вкрай необхідне через зростання небезпеки з боку рф.

“У зв’язку з тим, що на території Харківської області посилилися обстріли, від яких страждає місцеве населення, особливо діти, прийняли рішення про примусову евакуацію дітей з одним з дорослих в більш безпечне місце”, – розповів Артемій Коновалов.

Не всі батьки погоджувалися вивозити дітей. Здебільшого посилалися на те, що не можуть кинути господарство і залишити свої домівки. Але «Білі янголи» та волонтери роз’яснювали батькам про необхідність обов’язкової евакуації, щоб зберегти життя та здоров’я дітей.

За один день з трьох сіл вивезли понад 10 неповнолітніх, яких супроводжували члени родини. На евакуаційних автобусах людей доставили у безпечне місце, де їм надали тимчасовий безкоштовний притулок та харчування. Як тільки мине небезпека, родини зможуть повернутися до своїх домівок.

Читайте також: Примусову евакуацію дітей оголосили у Вовчанській громаді – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 17:45;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Екіпажі «Білі ангели» евакуювали родини з дітьми з найбільш небезпечних через ворожі обстріли населених пунктів, повідомили в поліції Харківської області.".