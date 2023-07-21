ISW сообщил о событиях на Купянском направлении за сутки

Институт изучения войны (ISW) информирует об ограниченных неземных атаках армии РФ на линии Купянск-Сватово-Кременная, а также ограниченные наступательных операциях ВСУ восточнее Купянска.

«Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная и по состоянию на 20 июля продвигались вперед. На опубликованных 20 июля кадрах с геолокацией видно, что российские войска продвигались по трассе Купянск-Сватово к югу от Новоселовского (15 км к северо-западу от Сватово)». Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили атаки российских сухопутных войск юго-западнее н. п. Масютовка (13 км к северо-востоку от Купянска). Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович признал, что российские войска недавно предприняли ограниченную наступательную операцию на линии Купянск-Лиман, но сказал, что украинские силы отразили российские атаки», — сообщили в ISW.

В то же время Силы обороны на Купянском направлении также активны. Российские источники утверждали, что украинские силы продолжали ограниченные наступательные операции восточнее Купянска и в районе Кременной.