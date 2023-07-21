Live
  • Пятница 21.07.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.99
    • 🟢

ISW сообщил о событиях на Купянском направлении за сутки

Мир 07:52   21.07.2023
Оксана Горун
ISW сообщил о событиях на Купянском направлении за сутки Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) информирует об ограниченных неземных атаках армии РФ на линии Купянск-Сватово-Кременная, а также ограниченные наступательных операциях ВСУ восточнее Купянска.

«Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная и по состоянию на 20 июля продвигались вперед. На опубликованных 20 июля кадрах с геолокацией видно, что российские войска продвигались по трассе Купянск-Сватово к югу от Новоселовского (15 км к северо-западу от Сватово)». Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили атаки российских сухопутных войск юго-западнее н. п. Масютовка (13 км к северо-востоку от Купянска). Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович признал, что российские войска недавно предприняли ограниченную наступательную операцию на линии Купянск-Лиман, но сказал, что украинские силы отразили российские атаки», — сообщили в ISW.

Читайте также: На восточном фронте вчера был очень трудный день — ХОВА

В то же время Силы обороны на Купянском направлении также активны. Российские источники утверждали, что украинские силы продолжали ограниченные наступательные операции восточнее Купянска и в районе Кременной.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Там болото, развернуться 100 тысячам негде — эксперт о Купянском направлении
Там болото, развернуться 100 тысячам негде — эксперт о Купянском направлении
20.07.2023, 20:18
Ракетный удар, атака под Купянском и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба
Ракетный удар, атака под Купянском и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба
21.07.2023, 07:15
Из-за угрозы ракет. Еще одна громада Харьковщины отказалась от офлайн-обучения
Из-за угрозы ракет. Еще одна громада Харьковщины отказалась от офлайн-обучения
20.07.2023, 17:34
Терехов заявил, что детей в Харькове будут учить в метро (видео)
Терехов заявил, что детей в Харькове будут учить в метро (видео)
20.07.2023, 10:18
«Делают просто невероятные вещи» — командир из 92 ОМБр о Купянском направлении
«Делают просто невероятные вещи» — командир из 92 ОМБр о Купянском направлении
20.07.2023, 12:26
ISW сообщил о событиях на Купянском направлении за сутки
ISW сообщил о событиях на Купянском направлении за сутки
21.07.2023, 07:52

Новости по теме:

07:28
На восточном фронте вчера был очень трудный день — ХОВА
07:15
Ракетный удар, атака под Купянском и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба
20:18
Там болото, развернуться 100 тысячам негде — эксперт о Купянском направлении
12:26
«Делают просто невероятные вещи» — командир из 92 ОМБр о Купянском направлении
08:50
Синегубов о Купянском направлении: продвижения нет, по Купянску били Тюльпаном

  • Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «ISW сообщил о событиях на Купянском направлении за сутки»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 07:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) информирует об ограниченных неземных атаках армии РФ на линии Купянск-Сватово-Кременная, а также ограниченные наступательных операциях ВСУ восточнее Купянска".