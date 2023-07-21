ISW повідомив про події на Куп’янському напрямку за добу

Інститут вивчення війни (ISW) інформує про обмежені неземні атаки армії РФ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, а також обмежені наступальні операції ЗСУ на схід від Куп’янська.

“Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і станом на 20 липня просувалися вперед. На опублікованих 20 липня кадрах з геолокацією видно, що російські війська просувалися трасою Куп’янськ-Сватове на південь від Новоселівського (15 км на північ). Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили атаки російських сухопутних військ на південний захід від н. п. Масютівка (13 км на північний схід від Куп’янська). Заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович визнав, що російські війська нещодавно здійснили обмежену наступальну операцію на лінії Куп’янськ-Лиман, але сказав, що українські сили відбили російські атаки”, – повідомили в ISW.

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Водночас Сили оборони на Куп’янському напрямку також активні. Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували обмежені наступальні операції на схід від Куп’янська та в районі Кремінної.