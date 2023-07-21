На Харьковщине постепенно возвращают свет в поселок, который в 10 км от РФ

В приграничном поселке Прудянка, где света не было с марта прошлого года, уже восстановили 50% электросетей.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Этот населенный пункт расположен всего в 10 км от границы с РФ и очень серьезно пострадал в результате действий оккупантов.

«После того, как свою работу здесь завершили саперы, которые обезвредили большое количество кассетных боеприпасов, противопехотных и противотанковых мин, восстанавливать электросети приходилось почти с нуля», — отметил глава ХОВА.

Энергетики полностью заменили здесь 120 опор, 13 км электропроводов, 1 подстанцию, а еще на двух установили новые трансформаторы.

До начала полномасштабного вторжения в Прудянке жили 1800 людей. Большинство – уехали из-за боевых действий, но теперь жители возвращаются и восстанавливают свои дома, добавил Синегубов.

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