На Харьковщине постепенно возвращают свет в поселок, который в 10 км от РФ
В приграничном поселке Прудянка, где света не было с марта прошлого года, уже восстановили 50% электросетей.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Этот населенный пункт расположен всего в 10 км от границы с РФ и очень серьезно пострадал в результате действий оккупантов.
«После того, как свою работу здесь завершили саперы, которые обезвредили большое количество кассетных боеприпасов, противопехотных и противотанковых мин, восстанавливать электросети приходилось почти с нуля», — отметил глава ХОВА.
Энергетики полностью заменили здесь 120 опор, 13 км электропроводов, 1 подстанцию, а еще на двух установили новые трансформаторы.
До начала полномасштабного вторжения в Прудянке жили 1800 людей. Большинство – уехали из-за боевых действий, но теперь жители возвращаются и восстанавливают свои дома, добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В приграничном поселке Прудянка, где света не было с марта прошлого года, уже восстановили 50% электросетей.".