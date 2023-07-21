На Харківщині поступово повертають світло в селище, яке за 10 км від РФ – ХОВА

У прикордонному селищі Прудянка, де світла не було з березня минулого року, вже відновили 50% електромереж.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Цей населений пункт розташований всього за 10 км від кордону з РФ та дуже серйозно постраждав внаслідок дій окупантів.

«Після того, як свою роботу тут завершили сапери, які знешкодили велику кількість касетних боєприпасів, протипіхотних та протитанкових мін, відновлювати електромережі доводилося майже з нуля», – зазначив голова ХОВА.

Енергетики повністю замінили тут 120 опор, 13 км електродротів, 1 підстанцію, а ще на 2 встановили нові трансформатори.

До початку повномасштабного вторгнення у Прудянці мешкали 1800 людей. Більшість – виїхали через бойові дії, але тепер мешканці повертаються та відновлюють свої будинки, додав Синєгубов.

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