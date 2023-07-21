На Харківщині поступово повертають світло в селище, яке за 10 км від РФ – ХОВА
У прикордонному селищі Прудянка, де світла не було з березня минулого року, вже відновили 50% електромереж.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Цей населений пункт розташований всього за 10 км від кордону з РФ та дуже серйозно постраждав внаслідок дій окупантів.
«Після того, як свою роботу тут завершили сапери, які знешкодили велику кількість касетних боєприпасів, протипіхотних та протитанкових мін, відновлювати електромережі доводилося майже з нуля», – зазначив голова ХОВА.
Енергетики повністю замінили тут 120 опор, 13 км електродротів, 1 підстанцію, а ще на 2 встановили нові трансформатори.
До початку повномасштабного вторгнення у Прудянці мешкали 1800 людей. Більшість – виїхали через бойові дії, але тепер мешканці повертаються та відновлюють свої будинки, додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 16:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У прикордонному селищі Прудянка, де світла не було з березня минулого року, вже відновили 50% електромереж.".