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На Харківщині поступово повертають світло в селище, яке за 10 км від РФ – ХОВА

Суспільство 16:20   21.07.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині поступово повертають світло в селище, яке за 10 км від РФ – ХОВА Фото: Олег Синєгубов

У прикордонному селищі Прудянка, де світла не було з березня минулого року, вже відновили 50% електромереж.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Цей населений пункт розташований всього за 10 км від кордону з РФ та дуже серйозно постраждав внаслідок дій окупантів.

«Після того, як свою роботу тут завершили сапери, які знешкодили велику кількість касетних боєприпасів, протипіхотних та протитанкових мін, відновлювати електромережі доводилося майже з нуля», – зазначив голова ХОВА.

Енергетики повністю замінили тут 120 опор, 13 км електродротів, 1 підстанцію, а ще на 2 встановили нові трансформатори.

До початку повномасштабного вторгнення у Прудянці мешкали 1800 людей. Більшість – виїхали через бойові дії, але тепер мешканці повертаються та відновлюють свої будинки, додав Синєгубов.

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Фото: Олег Синєгубов

Читайте також: Синєгубов розповів про ситуацію зі світлом на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У прикордонному селищі Прудянка, де світла не було з березня минулого року, вже відновили 50% електромереж.".