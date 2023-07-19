Синєгубов розповів про ситуацію зі світлом на Харківщині

На Харківщині триває відновлення електропостачання на деокупованих територіях. В області залишається 86 населених пунктів, де наразі немає світла. Крім цього без електроенергії залишаються прикордонні та прифронтові села та селища, які постійно обстрілює РФ.

У частині населених пунктів, де досі немає світла – виїхали всі мешканці. Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Однак все одно ми над цим працюємо. Ну і звичайно для нас потрібно по-максимуму відновити те, що у нас було зруйновано ворогом минулого року і на початку цього. Ну і, звичайно, захистити все, що ми відновлюємо тому, що ворог своїх намірів знищити нашу енергосистему в осінньо-зимовий опалювальний сезон не полишив», – зазначив Синєгубов.

Голова ХОВА також повідомив, що в області не діють графіки відключень світла, і потреби в цьому зараз немає.