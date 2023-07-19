Синегубов рассказал про ситуацию со светом на Харьковщине
На Харьковщине продолжают восстанавливать электричество на деоккупированных территориях. В области остается 86 населённых пунктов, где нет света. Кроме этого без электроэнергии — приграничные и прифронтовые села и поселки, постоянно обстреливаемые РФ.
В части населенных пунктов, где до сих пор нет света, выехали все жители. Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Однако все равно мы над этим работаем. Ну и конечно для нас нужно по максимуму восстановить то, что у нас было разрушено врагом прошлого года и в начале этого. Ну и, конечно, защитить все, что мы восстанавливаем, потому что враг своих намерений уничтожить нашу энергосистему в осенне-зимний отопительный сезон не оставил», — отметил Синегубов.
Глава ХОВА также сообщил, что в области не действуют графики отключений свет и потребности в этом сейчас нет.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 14:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжают восстанавливать электричество на деоккупированных территориях. В области остается 86 населённых пунктов, где нет света. Кроме этого без электроэнергии — приграничные и прифронтовые села и поселки, постоянно обстреливаемые РФ.".