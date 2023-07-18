Live
  • Вторник 18.07.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.08
    • 🟢

Без света сидели больше года: на Харьковщине «запитали» еще одно село (фото)

Общество 10:42   18.07.2023
Оксана Горун
Без света сидели больше года: на Харьковщине «запитали» еще одно село (фото) Фото: пресс-служба ХОВА

Энергетики восстановили электроснабжение в селе Спиваковка Оскольской тергромады. Света там не было с первых месяцев полномасштабного вторжения РФ.

«По нашим подсчетам, в селе Спиваковка живут около 100 человек. Всего в населенном пункте – 300 домовладений. После полного восстановления электроснабжения ожидаем возвращения в село его жителей», — заявил заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.

Ремонт ЛЭП 3
Фото: пресс-служба ХОВА

По информации ОВА, сейчас специалистам облэнерго удалось запитать 70% потребителей в селе. Работы заняли много времени, так как на территории шли активные боевые действия. В результате энергетическая инфраструктура была серьезно разрушена, а территории заминированы.

Читайте также: 18 июля в городе под Харьковом целый день не будет света

«Воздушную линию пришлось строить почти с нуля, до ближайшего источника питания было 40 км», — отметили в ХОВА.

Ремонт ЛЭП 2
Фото: пресс-служба ХОВА
Автор: Оксана Горун
Популярно
«Там очень сложная ситуация»: Маляр пояснила, зачем войска РФ пошли на Купянск
«Там очень сложная ситуация»: Маляр пояснила, зачем войска РФ пошли на Купянск
17.07.2023
ISW о Купянском направлении: армия РФ вероятно добилась незначительных успехов
ISW о Купянском направлении: армия РФ вероятно добилась незначительных успехов
18.07.2023
Синегубов о Купянском направлении: это уже не ДРГ, идут штурмовые действия
Синегубов о Купянском направлении: это уже не ДРГ, идут штурмовые действия
17.07.2023
Харьковский командир сообщил о ситуации в районе Бахмута
Харьковский командир сообщил о ситуации в районе Бахмута
17.07.2023
Отступили с потерями — Синегубов об атаке РФ под Купянском
Отступили с потерями — Синегубов об атаке РФ под Купянском
18.07.2023
Ночная атака Шахедов и наступление под Купянском: данные Генштаба (обновлено)
Ночная атака Шахедов и наступление под Купянском: данные Генштаба (обновлено)
18.07.2023

Новости по теме:

09:55
На Харьковщине капитально восстановят 20 мостов (фото)
17:38
Завтра в городе под Харьковом целый день не будет света
14:44
На Харьковщине высокий уровень безработицы. Как с этим борются в ХОВА
14:01
Синегубов предположил, почему РФ трижды за сутки ракетами атаковала Харьков
11:22
Вблизи Харькова до полудня могут раздаваться взрывы – ХОВА

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Без света сидели больше года: на Харьковщине «запитали» еще одно село (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 10:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики восстановили электроснабжение в селе Спиваковка Оскольской тергромады. Света там не было с первых месяцев полномасштабного вторжения РФ".