Без света сидели больше года: на Харьковщине «запитали» еще одно село (фото)
Энергетики восстановили электроснабжение в селе Спиваковка Оскольской тергромады. Света там не было с первых месяцев полномасштабного вторжения РФ.
«По нашим подсчетам, в селе Спиваковка живут около 100 человек. Всего в населенном пункте – 300 домовладений. После полного восстановления электроснабжения ожидаем возвращения в село его жителей», — заявил заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.
По информации ОВА, сейчас специалистам облэнерго удалось запитать 70% потребителей в селе. Работы заняли много времени, так как на территории шли активные боевые действия. В результате энергетическая инфраструктура была серьезно разрушена, а территории заминированы.
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«Воздушную линию пришлось строить почти с нуля, до ближайшего источника питания было 40 км», — отметили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 10:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики восстановили электроснабжение в селе Спиваковка Оскольской тергромады. Света там не было с первых месяцев полномасштабного вторжения РФ".