Без света сидели больше года: на Харьковщине «запитали» еще одно село (фото)

Энергетики восстановили электроснабжение в селе Спиваковка Оскольской тергромады. Света там не было с первых месяцев полномасштабного вторжения РФ.

«По нашим подсчетам, в селе Спиваковка живут около 100 человек. Всего в населенном пункте – 300 домовладений. После полного восстановления электроснабжения ожидаем возвращения в село его жителей», — заявил заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.

По информации ОВА, сейчас специалистам облэнерго удалось запитать 70% потребителей в селе. Работы заняли много времени, так как на территории шли активные боевые действия. В результате энергетическая инфраструктура была серьезно разрушена, а территории заминированы.

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«Воздушную линию пришлось строить почти с нуля, до ближайшего источника питания было 40 км», — отметили в ХОВА.