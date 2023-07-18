Без світла сиділи понад рік: на Харківщині “заживили” ще одне село (фото)
Енергетики відновили електропостачання у селі Співаківка Оскільської тергромади. Світла там не було з перших місяців повномасштабного вторгнення РФ.
“За нашими підрахунками в селі Співаківка живуть близько 100 людей. Усього в населеному пункті – 300 домоволодінь. Після повного відновлення електропостачання очікуємо повернення до села його жителів”, – заявив заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.
За інформацією ОВА, наразі фахівцям обленерго вдалося заживити 70% споживачів у селі. Роботи зайняли багато часу, оскільки на території тривали активні бойові дії. Внаслідок цього енергетична інфраструктура була серйозно зруйнована, а території заміновані.
Читайте також: 18 липня в місті під Харковом цілий день не буде світла
“Повітряну лінію довелося будувати майже з нуля, до найближчого джерела живлення було 40 км”, – зазначили у ХОВА.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Без світла сиділи понад рік: на Харківщині “заживили” ще одне село (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 10:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відновили електропостачання у селі Співаківка Оскільської тергромади. Світла там не було з перших місяців повномасштабного вторгнення РФ".