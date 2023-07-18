Live
  • Вівторок 18.07.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.08
    • 🟢

Без світла сиділи понад рік: на Харківщині “заживили” ще одне село (фото)

Суспільство 10:42   18.07.2023
Оксана Горун
Без світла сиділи понад рік: на Харківщині “заживили” ще одне село (фото) Фото: пресслужба ХОВА

Енергетики відновили електропостачання у селі Співаківка Оскільської тергромади. Світла там не було з перших місяців повномасштабного вторгнення РФ.

“За нашими підрахунками в селі Співаківка живуть близько 100 людей. Усього в населеному пункті – 300 домоволодінь. Після повного відновлення електропостачання очікуємо повернення до села його жителів”, – заявив заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.

Ремонт ЛЕП 3
Фото: пресслужба ХОВА

За інформацією ОВА, наразі фахівцям обленерго вдалося заживити 70% споживачів у селі. Роботи зайняли багато часу, оскільки на території тривали активні бойові дії. Внаслідок цього енергетична інфраструктура була серйозно зруйнована, а території заміновані.

Читайте також: 18 липня в місті під Харковом цілий день не буде світла

“Повітряну лінію довелося будувати майже з нуля, до найближчого джерела живлення було 40 км”, – зазначили у ХОВА.

Ремонт ЛЕП 2
Фото: пресслужба ХОВА
Автор: Оксана Горун
Популярно
Відступили зі втратами – Синєгубов про атаку РФ під Куп’янськом
Відступили зі втратами – Синєгубов про атаку РФ під Куп’янськом
18.07.2023
Завтра, 18 липня, трамвай на Салтівці у Харкові ходитиме іншим маршрутом
Завтра, 18 липня, трамвай на Салтівці у Харкові ходитиме іншим маршрутом
17.07.2023
Квартиру вартістю понад 1 мільйон гривень суд повернув Харкову
Квартиру вартістю понад 1 мільйон гривень суд повернув Харкову
17.07.2023
Вибух на Кримському мосту: в РФ заявили про загибель подружжя з Бєлгородщини
Вибух на Кримському мосту: в РФ заявили про загибель подружжя з Бєлгородщини
17.07.2023
Апеляцію відхилили: колаборантка на Харківщині сяде на дев’ять років
Апеляцію відхилили: колаборантка на Харківщині сяде на дев’ять років
12.07.2023
20-річний молодик зарізав матір і сестру і влаштував смертельну ДТП у Харкові
20-річний молодик зарізав матір і сестру і влаштував смертельну ДТП у Харкові
16.07.2023

Новини за темою:

09:55
На Харківщині капітально відновлять 20 мостів (фото)
17:38
Завтра у місті під Харковом цілий день не буде світла
14:44
На Харківщині високий рівень безробіття. Як з цим борються у ХОВА
14:01
Синєгубов припустив, чому росіяни тричі за добу ракетами атакували Харків
11:22
Поблизу Харкова до опівдня можуть лунати вибухи – ХОВА

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Без світла сиділи понад рік: на Харківщині “заживили” ще одне село (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 10:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відновили електропостачання у селі Співаківка Оскільської тергромади. Світла там не було з перших місяців повномасштабного вторгнення РФ".