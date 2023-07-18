Без світла сиділи понад рік: на Харківщині “заживили” ще одне село (фото)

Енергетики відновили електропостачання у селі Співаківка Оскільської тергромади. Світла там не було з перших місяців повномасштабного вторгнення РФ.

“За нашими підрахунками в селі Співаківка живуть близько 100 людей. Усього в населеному пункті – 300 домоволодінь. Після повного відновлення електропостачання очікуємо повернення до села його жителів”, – заявив заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.

За інформацією ОВА, наразі фахівцям обленерго вдалося заживити 70% споживачів у селі. Роботи зайняли багато часу, оскільки на території тривали активні бойові дії. Внаслідок цього енергетична інфраструктура була серйозно зруйнована, а території заміновані.

“Повітряну лінію довелося будувати майже з нуля, до найближчого джерела живлення було 40 км”, – зазначили у ХОВА.