Пьяный водитель на Харьковщине предлагал патрульным 3 тыс грн взятки
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Вечером 21 июля сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Daewoo: водитель нарушил правила дорожного движения.
В ходе общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили пройти соответствующий осмотр. Прибор Drager зафиксировал 2.76 промилле алкоголя, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
На водителя составили админпротокол по ч.1 ст. 130 (управление транспортными средствами в состоянии опьянения).
Мужчина предложил копам взятку в 3 тысячи гривен. Водителя неоднократно предупреждали об уголовной ответственности, но он не реагировал. Потому патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 21 июля сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Daewoo: водитель нарушил правила дорожного движения.".