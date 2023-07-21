Пьяный водитель на Харьковщине предлагал патрульным 3 тыс грн взятки

Вечером 21 июля сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Daewoo: водитель нарушил правила дорожного движения.

В ходе общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили пройти соответствующий осмотр. Прибор Drager зафиксировал 2.76 промилле алкоголя, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На водителя составили админпротокол по ч.1 ст. 130 (управление транспортными средствами в состоянии опьянения).

Мужчина предложил копам взятку в 3 тысячи гривен. Водителя неоднократно предупреждали об уголовной ответственности, но он не реагировал. Потому патрульные вызвали следственно-оперативную группу.