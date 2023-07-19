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В Харькове поймали женщину, средь бела дня ограбившую прохожую (фото)

Общество 18:23   19.07.2023
Елена Нагорная
В Харькове поймали женщину, средь бела дня ограбившую прохожую (фото) Фото: УПП в Харьковской области

19 июля на проспекте Героев Сталинграда в Харькове ограбили прохожую. Средь бела дня к ней подбежала неизвестная женщина, нанесла ей телесные повреждения, отобрала сумку и скрылась.

Жертва преступления обратилась к правоохранителям, и те задержали вероятную грабительницу на улице Ньютона, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу», — говорится в публикации.


Фото: УПП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 18:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 июля на проспекте Героев Сталинграда в Харькове ограбили прохожую. Средь бела дня к ней подбежала неизвестная женщина, нанесла ей телесные повреждения, отобрала сумку и скрылась.".