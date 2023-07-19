В Харькове поймали женщину, средь бела дня ограбившую прохожую (фото)
Фото: УПП в Харьковской области
19 июля на проспекте Героев Сталинграда в Харькове ограбили прохожую. Средь бела дня к ней подбежала неизвестная женщина, нанесла ей телесные повреждения, отобрала сумку и скрылась.
Жертва преступления обратилась к правоохранителям, и те задержали вероятную грабительницу на улице Ньютона, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу», — говорится в публикации.
Фото: УПП в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 18:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 июля на проспекте Героев Сталинграда в Харькове ограбили прохожую. Средь бела дня к ней подбежала неизвестная женщина, нанесла ей телесные повреждения, отобрала сумку и скрылась.".