В Харькове поймали женщину, средь бела дня ограбившую прохожую (фото)

19 июля на проспекте Героев Сталинграда в Харькове ограбили прохожую. Средь бела дня к ней подбежала неизвестная женщина, нанесла ей телесные повреждения, отобрала сумку и скрылась.

Жертва преступления обратилась к правоохранителям, и те задержали вероятную грабительницу на улице Ньютона, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу», — говорится в публикации.



Фото: УПП в Харьковской области