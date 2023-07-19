У Харкові спіймали жінку, яка серед білого дня пограбувала перехожу (фото)
19 липня на проспекті Героїв Сталінграда у Харкові пограбували перехожу. Серед білого дня до неї підбігла невідома жінка, завдала їй тілесних ушкоджень, відібрала сумку і втекла.
Жертва злочину звернулася до правоохоронців, і ті затримали ймовірну грабіжницю на вулиці Ньютона, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
“Для з’ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу”, – йдеться у публікації.
Фото: УПП у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 18:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 липня на проспекті Героїв Сталінграда у Харкові пограбували перехожу. Серед білого дня до неї підбігла невідома жінка, завдала їй тілесних ушкоджень, відібрала сумку і втекла.".