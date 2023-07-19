У Харкові спіймали жінку, яка серед білого дня пограбувала перехожу (фото)

19 липня на проспекті Героїв Сталінграда у Харкові пограбували перехожу. Серед білого дня до неї підбігла невідома жінка, завдала їй тілесних ушкоджень, відібрала сумку і втекла.

Жертва злочину звернулася до правоохоронців, і ті затримали ймовірну грабіжницю на вулиці Ньютона, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

“Для з’ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу”, – йдеться у публікації.



Фото: УПП у Харківській області