П’яний водій на Харківщині пропонував патрульним 3 тис грн хабаря

Ввечері 21 липня співробітники патрульної поліції зупинили авто Daewoo: водій порушив правила дорожнього руху.

Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували пройти відповідний огляд. Прилад Drager зафіксував 2.76 проміле алкоголю, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

На водія склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 (керування транспортними засобами у стані сп’яніння).

Чоловік запропонував копам хабар у 3 тисячі гривень. Водія неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, але він не реагував. Тому патрульні викликали слідчо-оперативну групу.