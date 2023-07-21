П’яний водій на Харківщині пропонував патрульним 3 тис грн хабаря
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
Ввечері 21 липня співробітники патрульної поліції зупинили авто Daewoo: водій порушив правила дорожнього руху.
Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували пройти відповідний огляд. Прилад Drager зафіксував 2.76 проміле алкоголю, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
На водія склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 (керування транспортними засобами у стані сп’яніння).
Чоловік запропонував копам хабар у 3 тисячі гривень. Водія неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, але він не реагував. Тому патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 12:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 21 липня співробітники патрульної поліції зупинили авто Daewoo: водій порушив правила дорожнього руху.".