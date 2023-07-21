«Враг рекордно 908 раз обстрелял Купянско-Лиманское направление» – ВСУ
За последние сутки Бахмутское направление по интенсивности боев уступило Купянскому направлению.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он рассказал, что за эти сутки на Купянско-Лиманском направлении враг рекордно 908 раз обстрелял украинские позиции из разных типов артиллерии. Кроме этого РФ совершила 11 авианалетов.
«На данный момент 29 боестолкновений произошло, в ходе которых 76 оккупантов уничтожены, 158 получили ранения. Уничтожены 2 танка, самоходная установка «Мста», 2 миномета, гаубица, два беспилотных аппарата и полевой склад с боеприпасами. Мы наблюдаем, верифицируем все действия противника, постоянно ведем наблюдение за ним, стараемся все его активные действия – подготовиться к ним, предупреждать», — отметил Череватый.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 12:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последние сутки Бахмутское направление по интенсивности боев уступило Купянскому направлению.".