«Враг рекордно 908 раз обстрелял Купянско-Лиманское направление» – ВСУ

За последние сутки Бахмутское направление по интенсивности боев уступило Купянскому направлению.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он рассказал, что за эти сутки на Купянско-Лиманском направлении враг рекордно 908 раз обстрелял украинские позиции из разных типов артиллерии. Кроме этого РФ совершила 11 авианалетов.

«На данный момент 29 боестолкновений произошло, в ходе которых 76 оккупантов уничтожены, 158 получили ранения. Уничтожены 2 танка, самоходная установка «Мста», 2 миномета, гаубица, два беспилотных аппарата и полевой склад с боеприпасами. Мы наблюдаем, верифицируем все действия противника, постоянно ведем наблюдение за ним, стараемся все его активные действия – подготовиться к ним, предупреждать», — отметил Череватый.