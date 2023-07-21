«Ворог рекордно 908 разів обстріляв Куп’янсько-Лиманський напрямок» – ЗСУ
За останню добу Бахмутський напрямок за інстенсивністю боїв поступився Куп’янському напрямку.
Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він розповів, що за цю добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог рекордно 908 разів обстріляв українські позиції з різних типів артилерії. Крім цього РФ здійснила 11 авіанальотів.
«На цей час 29 боєзіткнень відбулося, в ході який 76 окупантів знищено, 158 зазнали поранень. Знищено 2 танки, самохідну установку «Мста», 2 міномети, гаубицю, два безпілотних апарати і польовий склад з боєприпасами. Ми спостерігаємо, верифікуємо усі дії противника, постійно ведемо спостереження за ним, намагаємося всі його активні дії – підготуватися до них, упереджувати», – зазначив Череватий.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 12:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За останню добу Бахмутський напрямок за інстенсивністю боїв поступився Куп’янському напрямку.".