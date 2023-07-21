ДРГ та війська РФ на кордоні Харківщини: аналітик повідомив, що відбувається

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в етері нацмарафону прокоментував, чи є загроза наступу армії РФ через кордон на Харківщину.

“У них недостатньо на сьогодні ресурсу. Там взагалі відсутнє на сьогодні необхідне ударне угруповання, щоб здійснювати наступальні дій на напрямках Чернігівської, Сумської, Харківської – саме з боку Російської Федерації. Там виключно ресурс для стримування – і то, недостатній ресурс для стримування кордону, а всі ці диверсійні групи – це класична методика терору, класичний сценарій терору й терористичної діяльності, який реалізують російські окупанти вздовж кордону“, – заявив Коваленко.

Нагадаємо, 18 липня начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко заявив про чергові спроби ворожих ДРГ прорватися через кордон у районі Козачої Лопані. Раніше колега Коваленка з “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець повідомляв, що біля кордону Харківщини РФ зосередила понад 10 тисяч військових.