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ДРГ та війська РФ на кордоні Харківщини: аналітик повідомив, що відбувається

Події 12:05   21.07.2023
Оксана Горун
ДРГ та війська РФ на кордоні Харківщини: аналітик повідомив, що відбувається

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в етері нацмарафону прокоментував, чи є загроза наступу армії РФ через кордон на Харківщину.

У них недостатньо на сьогодні ресурсу. Там взагалі відсутнє на сьогодні необхідне ударне угруповання, щоб здійснювати наступальні дій на напрямках Чернігівської, Сумської, Харківської  – саме з боку Російської Федерації. Там виключно ресурс для стримування – і то, недостатній ресурс для стримування кордону, а всі ці диверсійні групи – це класична методика терору, класичний сценарій терору й терористичної діяльності, який реалізують російські окупанти вздовж кордону“, – заявив Коваленко.

Нагадаємо, 18 липня начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко заявив про чергові спроби ворожих ДРГ прорватися через кордон у районі Козачої Лопані. Раніше колега Коваленка з “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець повідомляв, що біля кордону Харківщини РФ зосередила понад 10 тисяч військових.

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Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 12:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в етері нацмарафону прокоментував, чи є загроза наступу армії РФ через кордон на Харківщину".