ДРГ и группировка РФ на границе Харьковщины: аналитик сообщил, что происходит
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в эфире нацмарафона прокомментировал, есть ли угроза наступления армии РФ через границу на Харьковщину.
«У них недостаточно на сегодняшний день ресурса. Там вообще отсутствует на сегодняшний день необходимая ударная группировка, чтобы осуществлять наступательные действия на направлениях Черниговской области, Сумской, Харьковской — именно со стороны Российской Федерации. Там исключительно ресурс для сдерживания – и то, недостаточный ресурс для сдерживания границы. А все эти диверсионные группы – это классическая методика террора, классический сценарий террора и террористической деятельности, который реализуют российские оккупанты вдоль границы», — заявил Коваленко.
Напомним, 18 июля начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко заявил об очередных попытках вражеских ДРГ прорваться через границу в районе Казачьей Лопани. Ранее коллега Коваленко из «Информационного сопротивления» Константин Машовец сообщал, что у границы Харьковщины РФ сосредоточила более 10 тысяч военных.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 12:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в эфире нацмарафона прокомментировал, есть ли угроза наступления армии РФ через границу на Харьковщину".