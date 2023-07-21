Live
  • Пятница 21.07.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.99
    • 🟢

ДРГ и группировка РФ на границе Харьковщины: аналитик сообщил, что происходит

Происшествия 12:05   21.07.2023
Оксана Горун
ДРГ и группировка РФ на границе Харьковщины: аналитик сообщил, что происходит Фото: скрин

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в эфире нацмарафона прокомментировал, есть ли угроза наступления армии РФ через границу на Харьковщину.

«У них недостаточно на сегодняшний день ресурса. Там вообще отсутствует на сегодняшний день необходимая ударная группировка, чтобы осуществлять наступательные действия на направлениях Черниговской области, Сумской, Харьковской — именно со стороны Российской Федерации. Там исключительно ресурс для сдерживания – и то, недостаточный ресурс для сдерживания границы. А все эти диверсионные группы – это классическая методика террора, классический сценарий террора и террористической деятельности, который реализуют российские оккупанты вдоль границы», — заявил Коваленко.

Напомним, 18 июля начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко заявил об очередных попытках вражеских ДРГ прорваться через границу в районе Казачьей Лопани. Ранее коллега Коваленко из «Информационного сопротивления» Константин Машовец сообщал, что у границы Харьковщины РФ сосредоточила более 10 тысяч военных.

Читайте также: У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»

Автор: Оксана Горун
Популярно
ISW сообщил о событиях на Купянском направлении за сутки
ISW сообщил о событиях на Купянском направлении за сутки
21.07.2023, 07:52
Названы лучшие школы Харькова по результатам НМТ: рейтинг по районам (графика)
Названы лучшие школы Харькова по результатам НМТ: рейтинг по районам (графика)
21.07.2023, 10:35
Там болото, развернуться 100 тысячам негде — эксперт о Купянском направлении
Там болото, развернуться 100 тысячам негде — эксперт о Купянском направлении
20.07.2023, 20:18
Машовец — о ситуации на юге: идут ближние уличные бои, РФ «стачивает» пехоту
Машовец — о ситуации на юге: идут ближние уличные бои, РФ «стачивает» пехоту
20.07.2023, 08:23
ДРГ и группировка РФ на границе Харьковщины: аналитик сообщил, что происходит
ДРГ и группировка РФ на границе Харьковщины: аналитик сообщил, что происходит
21.07.2023, 12:05
Из-за угрозы ракет. Еще одна громада Харьковщины отказалась от офлайн-обучения
Из-за угрозы ракет. Еще одна громада Харьковщины отказалась от офлайн-обучения
20.07.2023, 17:34

Новости по теме:

09:15
Не только Масютовка: Машовец сообщил, где атакует РФ на Купянском направлении
07:52
ISW сообщил о событиях на Купянском направлении за сутки
07:28
На восточном фронте вчера был очень трудный день — ХОВА
07:15
Ракетный удар, атака под Купянском и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба
20:18
Там болото, развернуться 100 тысячам негде — эксперт о Купянском направлении

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «ДРГ и группировка РФ на границе Харьковщины: аналитик сообщил, что происходит»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 12:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в эфире нацмарафона прокомментировал, есть ли угроза наступления армии РФ через границу на Харьковщину".