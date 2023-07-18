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Вражеские ДРГ пытались прорваться вблизи Казачьей Лопани – мэр Дергачей

Происшествия 13:25   18.07.2023
Виктория Яковенко
Вражеские ДРГ пытались прорваться вблизи Казачьей Лопани – мэр Дергачей

В районе поселка Казачья Лопань на Харьковщине враг пытался совершить «диверсионные вылазки». Однако все ДРГ остановили украинские защитники.

Об этом сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Российские террористы наносят удары из артиллерии, танков и авиации по приграничным населенным пунктам Дергачевской громады. Также враг пытался совершить диверсионные вылазки в районе Казачьей Лопани, все диверсионные группы были остановлены Силами обороны Украины и выбиты за линию государственной границы», — отметил Задоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 13:25;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе поселка Казачья Лопань на Харьковщине враг пытался совершить «диверсионные вылазки». Однако все ДРГ остановили украинские защитники.".