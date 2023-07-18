Вражеские ДРГ пытались прорваться вблизи Казачьей Лопани – мэр Дергачей

В районе поселка Казачья Лопань на Харьковщине враг пытался совершить «диверсионные вылазки». Однако все ДРГ остановили украинские защитники.

Об этом сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Российские террористы наносят удары из артиллерии, танков и авиации по приграничным населенным пунктам Дергачевской громады. Также враг пытался совершить диверсионные вылазки в районе Казачьей Лопани, все диверсионные группы были остановлены Силами обороны Украины и выбиты за линию государственной границы», — отметил Задоренко.