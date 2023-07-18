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Ворожі ДРГ намагалися прорватися поблизу Козачої Лопані – мер Дергачів

Події 13:25   18.07.2023
Вікторія Яковенко
Ворожі ДРГ намагалися прорватися поблизу Козачої Лопані – мер Дергачів

В районі селища Козача Лопань на Харківщині ворог намагався здійснити «диверсійні вилазки». Однак усі ДРГ зупинили українські захисники.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«Російські терористи завдають ударів з артилерії, танків та авіації по прикордонним населеним пунктам Дергачівської громади. Також ворог намагався здійснити диверсійні вилазки в районі Козачої Лопані, усі диверсійні групи були зупинені Силами оборони України та вибиті за лінію державного кордону», – зазначив Задоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 13:25;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В районі селища Козача Лопань на Харківщині ворог намагався здійснити «диверсійні вилазки». Однак усі ДРГ зупинили українські захисники.".