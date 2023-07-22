По автомобилю с россиянами на границе с рф метко попали парни из ТрО Харькова
Рота ударных БПлА 127-й ОБр ТрО на государственной границе с рф филигранно ликвидировала россиян, сообщила Отдельная бригада территориальной обороны Харькова.
«Рота ударных БПлА 127-й ОБр ТРО на государственной границе со страной-оккупантом обнаружила автомобиль и враждебные расчеты. Бойцы бригады совершили удачную «охоту». Наши ребята четко отработали цель. Дроном-камикадзе уничтожили врага», – рассказали защитники.
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2023 в 13:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных БПлА 127-й ОБр ТрО на государственной границе с рф филигранно ликвидировала россиян, сообщила Отдельная бригада территориальной обороны Харькова.".