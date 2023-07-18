Шестую автомастерскую на колесах для ВСУ сделали инженеры из Харькова (видео)

В ВСУ используют тысячи автомобилей, американских и европейских. Все их нужно обслуживать и ремонтировать. Харьковские инженеры и конструкторы разработали проект под названием LOCKER – автомастерская по ремонту и обслуживанию техники «на нуле». Корреспондент «Объектива» увидел автомастерскую для военных.

Мобильную автомастерскую LOCKER разработали харьковские конструкторы совместно с Академией сухопутных войск им. Гетмана Петра Сагайдачного. Уже шестую мобильную автомастерскую под названием LOCKER харьковские благотворители передают ВСУ. В этот раз бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады. Это настоящая станция техобслуживания на колесах, оборудованная всем необходимым инструментами для проведения ремонта техники в полевых условиях.

Сергей Алферов, директор благотворительного фонда «ТВОЙ ШАГ»

«У военных очень много техники, которую нужно обслуживать. Нехватка этого инструмента не давала такой возможности профессионально обслуживать любую технику. Это может быть тот же самый квадрокоптер, которому нужны какие-то отвертки, какие-то плоскогубцы, бокорезы. Это может быть большой БТР, танк. Нужно открутить какой-нибудь болт, колесо прикрутить, открутить, заменить. Всё это очень нужно. Инструмент – оборудование – это часть направления, без которой невозможно использовать и обслуживать какую-либо технику»

Ремонт военной техники – проблема, потому что не хватает инструментов и оборудования.

В ВСУ используют тысячи автомобилей, американских и европейских. Они перевозят многомиллионную технику, выполняют боевые задания, сохраняют жизнь. Все их нужно обслуживать и ремонтировать. И это проблема, потому что не хватает оборудования и инструментов. Сергей рассказывает, как обходились без мобильной автомастерской.

Сергей, военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ

«Обходились. Три-четыре машины здоровенных ехали. Работали под страхом потерять свою жизнь. Понятно, что сразу же будет прилетать на цель, если приезжает ремонтная машина. И все понимали, что это будет небезопасно. А с такой машиной можно просто уехать. Стать в какой-нибудь посадочке. Где-то по отдельности. Самое идеально. Чего очень сильно не хватало».

Мобильные автомастерские LOCKER производят на базе любых пикапов. Стоимость кузова с оборудованием – 750 тысяч гривен.

Ремонтная автомастерская Locker имеет все необходимые инструменты для замены колес, ремонта двигателей, трансмиссий, электрооборудования. У нее есть три отдельных источника электрического питания. Харьковские мастера разместили в кузове пикапа стенд для шиномонтажа.

Сергей Алферов, директор благотворительного фонда «ТВОЙ ШАГ»

«Едет грузовик, который везет боекомплект на передовой. Где-то вдали от цивилизации она ломается. Как мы видим решение этого дела, если бы не было LOCKER? Нужно вызывать еще один грузовик. Нужно привлекать множество людей, чтобы перегрузить боекомплект из одной машины в другую. Это может занять день. Может больше. Так теряют время. Это может поломать какие-либо планы контрнаступления. Что же делает LOCKER? Есть проблема? LOCKER приехал, починил и машина поехала дальше. Больше ничего не нужно».

Мобильные мастерские передают разным подразделениям ВСУ и Нацгвардии. Уже передано шесть LOCKER. Такие автомобили харьковские благотворители уже передали Отдельному отряду спецназначения ОМЕГА Национальной гвардии Украины, 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, 127 Отдельные бригаде Сил ТрО ВСУ, спецподразделения ГУР «Kraken».

Сергей, боец спецподразделения ГУР МО Kraken

«На фуре, перевозившей определенные грузы, отвалилось заднее крыло. и ничего, кроме ссоры, невозможно было поделать. Нам сбросили по геолокации точку. Приехали. Все. Все хорошо».

Александр, боец спецподразделения ГУР МО Kraken

«В таком маленьком объеме у нас есть воздух, у нас есть сварка, у нас есть электричество. В принципе, это практически полноценное СТО. Как многофункциональный ножик, который все откручивает, режет. Это такой супермультитул среди машин».

На фронте пикапы для сервисно-ремонтных работ помогают сохранить жизнь и приблизить победу.

Во время передачи автомастерских бойцы проходят инструктажи. Специалисты показывают, как использовать оборудование. Украинские защитники, уже эксплуатирующие Locker, рассказывают инженерам, что они хотели бы доделать в автомобиле. И такое сотрудничество обязательно принесет положительный результат на передке. Техника, которую можно быстро отремонтировать. И не нужно эвакуировать или бросать. Техника, которая работает и работает, и работает.

Сергей Алферов, директор благотворительного фонда «ТВОЙ ШАГ»

«Потребность в них очень велика. Как я полагаю, ни одна военная часть не может обойтись без этой машины. Потому что это максимально мобильная автомастерская, которая может сопровождать колонну, на базе самой воинской части, быть на передовой. Я считаю, что каждой воинской части нужен LOCKER»

Сергей ,военнослужащий спецподразделения ГУР МО Kraken

«Как без телефона сейчас невозможно, так уж и без этой машины. Мы уже себя не представляем иначе»

Павел Велицкий, МГ «Объектив»