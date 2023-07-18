Шосту автомайстерню на колесах для ЗСУ зробили інженери з Харкова (відео)

У ЗСУ використовують тисячі автівок, американських і європейських. Усіх їх потрібно обслуговувати і ремонтувати. Харківські інженери і конструктори розробили проект під назвою LOCKER – автомайстерня для ремонту та обслуговування техніки «на нулю». Де головне – швидкість. Кореспондент «Об’єктива» побачив автомайстерню для військових.

Мобільну авто майстерню LOCKER розробили харківські конструктори сумісно з Академією сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного.

Вже шосту мобільну автомайстерню під назвою LOCKER харківські благодійники передають ЗСУ. На цей раз бійцям 3-ої окремої штурмової бригади. Це справжня станція техобслуговування на колесах, обладнана всім необхідним і інструментами для проведення ремонту техніки в польових умовах.

Сергій Алфьоров, директор благодійного фонду “ТВІЙ КРОК”

«У військових є дуже багато техніки, яку потрібно обслуговувати. Нехватка цього інструменту не давала такої можливості професійно обслуговувати будь-яку техніку. Це може бути той же самий квадрокоптер, якому потрібні якісь там викрутки, якісь там плоскогубці, бокорізи. Це може бути великий БТР, танк. Потрібно відкрутити якийсь болт, колесо прикрутити, відкрутити, замінити. Все це дуже потрібно. Інструмент – обладнання – це частина напрямку, без якої неможливо використовувати і обслуговувати будь-яку техніку»

Ремонт військової техніки – проблема, тому що не вистачає інструментів і обладнання.

У ЗСУ використовують тисячі автівок, американських і європейських. Вони перевозять багатомільйонну техніку, виконують бойові завдання, зберігають життя. Всіх їх потрібно обслуговувати і ремонтувати. І це проблема, бо не вистачає обладнання і інструментів. Сергій розказує, як обходилися без мобільної автомайстерні.

Сергій, військовослужбовець 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ

«Обходилися. Три-чотири машини здоровенних їхали. Працювали під страхом втратити власне життя. Зрозуміло, що одразу буде прилітати на ціль, якщо виїжджає ремонтна машина. І всі розуміли, що це буде небезпечно. А з такою машиною просто можна виїхати. Стати в якійсь посадочці. Десь окремо. Саме ідеально. Чого дуже сильно не вистачало».

Мобільні авто майстерні LOCKER роблять на базі будь-яких пікапів. Вартість кузова з обладнанням – 750 тисяч грн.

Ремонтна автомайстерня Locker має всі необхідні інструменти для заміни коліс, ремонту двигунів, трансмісій, електроустаткування. У неї є три окремих джерела електричного живлення. Харківські майстри розмістили в кузові пікапа стенд для шиномонтажу.

Сергій Алфьоров, директор благодійного фонду “ТВІЙ КРОК”

«Їде вантажівка, яка везе боєкомплект на передову. Десь далеко від цивілізації вона ламається. Як ми бачимо вирішення цієї справи, якщо б не було LOCKER? Потрібно визивати ще одну вантажівку. Потрібно залучати велику кількість людей, щоб перевантажити боєкомплект з однієї машини в іншу. Це може зайняти день. Може більше. Так втрачають час. Це може зламати якісь плани контрнаступу. Що саме робить LOCKER? Є проблема? LOCKER виїхав, полагодив і машина поїхала далі. Більше нічого не потрібно».

Мобільні майстерні передають різним підрозділам ЗСУ І Нацгвардії. Вже передали шість LOCKER. Такі автівки харківські благодійники вже передали Окремому загону спецпризначення ОМЕГА Національної гвардії України, 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, 127 Окремії бригаді Сил ТрО ЗСУ, спецпідрозділу ГУР “Kraken”.

Сергій, боєць спецпідрозділу ГУР МО Kraken

«На фурі, яка перевозила певні вантажі, відвалилась крило заднє. і нічого, крім сварки, неможливо було зробити. Нам скинули по геолокації точку. Приїхали. Все. Все добре».

Олександр, боєць спецпідрозділу ГУР МО Kraken

«В таком маленьком объеме у нас есть воздух, у нас есть сварка, у нас есть электричество. В принципе, это практически полноценное СТО. Как многофункциональный ножик, который все откручивает, режет. Это такой супермультитул среди машин»

На фронті пікапи для сервісно-ремонтних робіт допомагають зберегти житті та наблизити перемогу.

Під час передачі автомайстерні бійці проходять інструктажі. Спеціалісти показують, їм як оперувати обладнанням. Українські захисники, які вже експлуатують Locker, формулюють інженерам, що хотіли би доробити в автівці. І така співпраця неодмінно принесе позитивний результат на передку. Техніка, яку можна швидко відремонтувати. І не потрібно евакуювати або кидати. Техніка, яка працює, і працює, і працює.

Сергій Алфьоров, директор благодійного фонду “ТВІЙ КРОК»

«Потреба в них дуже велика. Як я вважаю, ні одна військова частина не може обійтися без цієї машини. Тому що це максимально мобільна автомайстерня, котра може супроводжувати колону, бути на базі самої військової частини, бути на передовій. Я вважаю, що кожній військовій частині потрібен LOCKER»

Сергій ,військовослужбовець спецпідрозділу ГУР МО Kraken

«Как без телефона сейчас невозможно, так уже и без этой машины. Мы уже себе не представляем иначе»

Павло Велицький, МГ “Об’єктив”