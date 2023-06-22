На Харківщині комунальники розробили пристрій для розмінування (відео)
Фото: скрін
Експериментальний пристрій тестують у Балаклії. Його створили спеціалісти місцевого КП “Балаклійський житлокомунсервіс”.
“Даний пристрій призначений для роботи в міських умовах, де є неможливим працювати спеціалізованій механізованій техніці саперів з розмінування, а також ручним способом за допомогою металошукачів, у зв’язку з великою рослинністю”, – пояснили в пресслужбі Балаклійської міської військової адміністрації.
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За даними МВА, машина здатна знешкоджувати протипіхотні міни “Пелюстка”, яких у місті та на території всієї Балаклійської громади безліч.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 10:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Експериментальний пристрій тестують у Балаклії. Його створили спеціалісти місцевого КП “Балаклійський житлокомунсервіс”".