На Харківщині комунальники розробили пристрій для розмінування (відео)

Експериментальний пристрій тестують у Балаклії. Його створили спеціалісти місцевого КП “Балаклійський житлокомунсервіс”.

“Даний пристрій призначений для роботи в міських умовах, де є неможливим працювати спеціалізованій механізованій техніці саперів з розмінування, а також ручним способом за допомогою металошукачів, у зв’язку з великою рослинністю”, – пояснили в пресслужбі Балаклійської міської військової адміністрації.

За даними МВА, машина здатна знешкоджувати протипіхотні міни “Пелюстка”, яких у місті та на території всієї Балаклійської громади безліч.