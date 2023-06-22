Планують два підриви: на Харківщині буде гучно

22 червня піротехніки працюють у Балаклійській громаді на Харківщині, повідомили у ХОВА.

“Піротехніки працюють у Балаклійській громаді. З 9:50 до 12:00 відбудеться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів. Планується два підриви“, – попередила пресслужба ХОВА.