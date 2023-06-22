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Планують два підриви: на Харківщині буде гучно

Суспільство 09:50   22.06.2023
Оксана Горун
Планують два підриви: на Харківщині буде гучно

22 червня піротехніки працюють у Балаклійській громаді на Харківщині, повідомили у ХОВА.

Піротехніки працюють у Балаклійській громаді. З 9:50 до 12:00 відбудеться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів. Планується два підриви“, – попередила пресслужба ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 09:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 червня піротехніки працюють у Балаклійській громаді на Харківщині, повідомили у ХОВА".