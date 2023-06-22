Планируют два подрыва: на Харьковщине будет громко
22 июня пиротехники работают в Балаклейской громаде на Харьковщине, сообщили в ХОВА.
«Пиротехники работают в Балаклейской громаде. С 9:50 до 12:00 произойдет контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов. Планируется два подрыва», — предупредила пресс-служба ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 09:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 июня пиротехники работают в Балаклейской громаде на Харьковщине, сообщили в ХОВА".