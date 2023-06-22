Планируют два подрыва: на Харьковщине будет громко

22 июня пиротехники работают в Балаклейской громаде на Харьковщине, сообщили в ХОВА.

«Пиротехники работают в Балаклейской громаде. С 9:50 до 12:00 произойдет контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов. Планируется два подрыва», — предупредила пресс-служба ХОВА.