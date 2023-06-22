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Планируют два подрыва: на Харьковщине будет громко

Общество 09:50   22.06.2023
Оксана Горун
Планируют два подрыва: на Харьковщине будет громко

22 июня пиротехники работают в Балаклейской громаде на Харьковщине, сообщили в ХОВА.

«Пиротехники работают в Балаклейской громаде. С 9:50 до 12:00 произойдет контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов. Планируется два подрыва», — предупредила пресс-служба ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 09:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 июня пиротехники работают в Балаклейской громаде на Харьковщине, сообщили в ХОВА".