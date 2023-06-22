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На Харьковщине коммунальщики разработали устройство для разминирования (видео)

Общество 10:06   22.06.2023
Оксана Горун
На Харьковщине коммунальщики разработали устройство для разминирования (видео) Фото: скрин

Экспериментальное устройство тестируют в Балаклее. Его создали специалисты местного КП «Балаклейский жилкоммунсервис».

«Данное устройство предназначено для работы в городских условиях, где невозможно работать специализированной механизированной технике саперов по разминированию, а также ручным способом с помощью металлоискателей, в связи с большой растительностью», — пояснили в пресс-службе Балаклейской городской военной администрации.

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По данным ГВА, машина способна обезвреживать противопехотные мины «Лепесток», которых в городе и на территории всей Балаклейской громады множество.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 10:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экспериментальное устройство тестируют в Балаклее. Его создали специалисты местного КП «Балаклейский жилкоммунсервис»".