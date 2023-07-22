Автомобіль з росіянами на кордоні з рф влучно поцілили хлопці з ТрО Харкова

Рота ударних БПлА 127-й ОБр ТрО на державному кордоні з рф філігранно ліквідувала росіян, повідомила Окрема бригада територіальної оборони Харкова.

«Рота ударних БПлА 127-ї ОБр ТРО на державному кордоні з країною-окупантом виявила автомобіль і ворожі розрахунки. Бійці бригади здійснили вдале «полювання». Наші хлопці чітко відпрацювали по цілі. Дроном-камікадзе знищили ворога», – розповіли захисники.