Live
  • Субота 22.07.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.99
    • 🟢

Автомобіль з росіянами на кордоні з рф влучно поцілили хлопці з ТрО Харкова

Події 13:38   22.07.2023
Оксана Якушко
Автомобіль з росіянами на кордоні з рф влучно поцілили хлопці з ТрО Харкова

Рота ударних БПлА 127-й ОБр ТрО на державному кордоні з рф філігранно ліквідувала росіян, повідомила Окрема бригада територіальної оборони Харкова.

«Рота ударних БПлА 127-ї ОБр ТРО на державному кордоні з країною-окупантом виявила автомобіль і ворожі розрахунки. Бійці бригади здійснили вдале «полювання». Наші хлопці чітко відпрацювали по цілі. Дроном-камікадзе знищили ворога», – розповіли захисники.

Читайте також: Шосту автомайстерню на колесах для ЗСУ зробили інженери з Харкова (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ціни в Харкові: у мерії повідомили, що подешевшало
Ціни в Харкові: у мерії повідомили, що подешевшало
21.07.2023, 11:49
Електродроти, розетки, світильники. У Харкові злодій обікрав бомбосховище
Електродроти, розетки, світильники. У Харкові злодій обікрав бомбосховище
22.07.2023, 12:59
Автомобіль з росіянами на кордоні з рф влучно поцілили хлопці з ТрО Харкова
Автомобіль з росіянами на кордоні з рф влучно поцілили хлопці з ТрО Харкова
22.07.2023, 13:38
Харків і область внесли до переліку територій активних бойових дій – Бакумов
Харків і область внесли до переліку територій активних бойових дій – Бакумов
21.07.2023, 19:46
Росіяни хочуть знищити плацдарм ЗСУ на лівому березі Осколу на Харківщині
Росіяни хочуть знищити плацдарм ЗСУ на лівому березі Осколу на Харківщині
22.07.2023, 10:35
Пішов гуляти – і пропав. 17-річного парубка з Харківщини розшукала поліція
Пішов гуляти – і пропав. 17-річного парубка з Харківщини розшукала поліція
22.07.2023, 09:57

Новини за темою:

10:35
Росіяни хочуть знищити плацдарм ЗСУ на лівому березі Осколу на Харківщині
07:40
Із мінометів і артилерії. РФ обстріляла 10 населених пунктів Харківщини
20:13
10 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб ЗСУ
19:10
На Куп’янському напрямку росіяни наступають, щоб відтягнути сили ЗСУ
12:26
Розбиті будинки та поранена: наслідки обстрілів Куп’янщини (фото)

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Автомобіль з росіянами на кордоні з рф влучно поцілили хлопці з ТрО Харкова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2023 в 13:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних БПлА 127-й ОБр ТрО на державному кордоні з рф філігранно ліквідувала росіян, повідомила Окрема бригада територіальної оборони Харкова.".