Суд заставляет больницу на Харьковщине упорядочить противорадиационное укрытие

Суд удовлетворил иск прокуратуры к больнице в Чугуевском районе с требованием привести в надлежащее техническое состояние противорадиационное укрытие, рассчитанное на 200 человек.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Выявлен ряд нарушений по содержанию защитного сооружения, которое находится на балансе больницы, площадью почти 270 кв. м. на 200 человек, расположенное в Чугуевском районе. Относительно выявленных нарушений составлено соответствующее предписание. Однако больницей так и не устранены нарушения и не организовано безопасное пребывание людей в укрытии в случае угроз», — добавили правоохранители.

Поэтому они обратились в суд. Судьи позицию прокуроров поддержали и обязали больницу привести укрытие в надлежащее состояние.