Суд заставляет больницу на Харьковщине упорядочить противорадиационное укрытие
Суд удовлетворил иск прокуратуры к больнице в Чугуевском районе с требованием привести в надлежащее техническое состояние противорадиационное укрытие, рассчитанное на 200 человек.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«Выявлен ряд нарушений по содержанию защитного сооружения, которое находится на балансе больницы, площадью почти 270 кв. м. на 200 человек, расположенное в Чугуевском районе. Относительно выявленных нарушений составлено соответствующее предписание. Однако больницей так и не устранены нарушения и не организовано безопасное пребывание людей в укрытии в случае угроз», — добавили правоохранители.
Поэтому они обратились в суд. Судьи позицию прокуроров поддержали и обязали больницу привести укрытие в надлежащее состояние.
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 16:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд удовлетворил иск прокуратуры к больнице в Чугуевском районе с требованием привести в надлежащее техническое состояние противорадиационное укрытие, рассчитанное на 200 человек.".