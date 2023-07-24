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Суд змушує лікарню на Харківщині привести до ладу протирадіаційне укриття

Суспільство 16:21   24.07.2023
Вікторія Яковенко
Суд змушує лікарню на Харківщині привести до ладу протирадіаційне укриття Фото: Харківська обласна прокуратура

Суд задовольнив позов прокуратури до лікарні в Чугуївському районі з вимогою привести в належний технічний стан протирадіаційне укриття, розраховане на 200 людей.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Виявлено низку порушень щодо утримання захисної споруди, яка перебуває на балансі лікарні, площею майже 270 кв. м, місткістю 200 осіб, розташованої в Чугуївському районі. Щодо виявлених порушень складено відповідний припис. Однак лікарнею так і не усунуто порушення та не організовано безпечне перебування людей в укритті у випадку загроз», – додали правоохоронці.

Тому вони звернулися до суду. Судді позицію прокурорів підтримали та зобов’язали лікарню привести укриття в належний стан.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд задовольнив позов прокуратури до лікарні в Чугуївському районі з вимогою привести в належний технічний стан протирадіаційне укриття, розраховане на 200 людей.".