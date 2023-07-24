Суд змушує лікарню на Харківщині привести до ладу протирадіаційне укриття

Суд задовольнив позов прокуратури до лікарні в Чугуївському районі з вимогою привести в належний технічний стан протирадіаційне укриття, розраховане на 200 людей.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Виявлено низку порушень щодо утримання захисної споруди, яка перебуває на балансі лікарні, площею майже 270 кв. м, місткістю 200 осіб, розташованої в Чугуївському районі. Щодо виявлених порушень складено відповідний припис. Однак лікарнею так і не усунуто порушення та не організовано безпечне перебування людей в укритті у випадку загроз», – додали правоохоронці.

Тому вони звернулися до суду. Судді позицію прокурорів підтримали та зобов’язали лікарню привести укриття в належний стан.