Електродроти, розетки, світильники. У Харкові злодій обікрав бомбосховище

У Харкові викрили і затримали зловмисника, який місяць обкрадав укриття, повідомила поліція Харківської області.

Про розкрадання майна з бомбосховища, розташованого у підвальному приміщенні пошти, яке знаходилося у вільному доступі для громадян, 20 липня повідомив керівник відділення поштової доставки.



Оперативники викрили у скоєнні злочину 31-річного місцевого жителя, раніше засудженого за аналогічні вчинки.

Чоловік з 22 червня по 20 липня систематично відвідував укриття в Індустріальному районі та виносив звідти електродроти, розетки, світильники.

За вчинене зловмиснику загрожує тюремний термін до 8 років позбавлення волі.