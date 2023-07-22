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Електродроти, розетки, світильники. У Харкові злодій обікрав бомбосховище

Події 12:59   22.07.2023
Оксана Якушко
Електродроти, розетки, світильники. У Харкові злодій обікрав бомбосховище

У Харкові викрили і затримали зловмисника, який місяць обкрадав укриття, повідомила поліція Харківської області.

Про розкрадання майна з бомбосховища, розташованого у підвальному приміщенні пошти, яке знаходилося у вільному доступі для громадян, 20 липня повідомив керівник відділення поштової доставки.


Оперативники викрили у скоєнні злочину 31-річного місцевого жителя, раніше засудженого за аналогічні вчинки.

Чоловік з 22 червня по 20 липня систематично відвідував укриття в Індустріальному районі та виносив звідти електродроти, розетки, світильники.

За вчинене зловмиснику загрожує тюремний термін до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2023 в 12:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові викрили і затримали зловмисника, який місяць обкрадав укриття, повідомила поліція Харківської області.".