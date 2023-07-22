Электропровода, розетки, светильники. В Харькове вор обчистил бомбоубежище

В Харькове разоблачили и задержали злоумышленника, который месяц обворовывал укрытие, сообщила полиция Харьковской области.

О хищении имущества из бомбоубежища, расположенного в подвальном помещении почты и находившегося в свободном доступе для граждан, 20 июля сообщил руководитель отделения почтовой доставки.



Оперативники разоблачили в совершении преступления 31-летнего местного жителя, ранее судимого за аналогичные преступления.

Мужчина с 22 июня по 20 июля систематически посещал укрытие в Индустриальном районе и выносил оттуда электропровода, розетки, светильники.

За совершенное злоумышленнику грозит тюремный срок до 8 лет лишения свободы.