Электропровода, розетки, светильники. В Харькове вор обчистил бомбоубежище
В Харькове разоблачили и задержали злоумышленника, который месяц обворовывал укрытие, сообщила полиция Харьковской области.
О хищении имущества из бомбоубежища, расположенного в подвальном помещении почты и находившегося в свободном доступе для граждан, 20 июля сообщил руководитель отделения почтовой доставки.
Оперативники разоблачили в совершении преступления 31-летнего местного жителя, ранее судимого за аналогичные преступления.
Мужчина с 22 июня по 20 июля систематически посещал укрытие в Индустриальном районе и выносил оттуда электропровода, розетки, светильники.
За совершенное злоумышленнику грозит тюремный срок до 8 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2023 в 12:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили и задержали злоумышленника, который месяц обворовывал укрытие, сообщила полиция Харьковской области.".