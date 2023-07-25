Патриотический мурал с котиком появился в Харькове (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Патриотическая картина появилась на стене одного из домов по улице Героев Труда.
Мураз создал местный художник, сообщили в Харьковском горсовете.
«Там коммунальщики запланировали создать двор в украинском стиле. Коллектив участка уже оформил клумбы и цветники, а также обустроил детскую площадку. Кроме того, там установят колодец и ветряную мельницу, которые мастерят работники предприятия», — рассказала начальница участка №8 Салтовского филиала КП «Благоустройство» Ирина Семененко.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патриотическая картина появилась на стене одного из домов по улице Героев Труда.".