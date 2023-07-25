Патриотический мурал с котиком появился в Харькове (фото)

Патриотическая картина появилась на стене одного из домов по улице Героев Труда.

Мураз создал местный художник, сообщили в Харьковском горсовете.

«Там коммунальщики запланировали создать двор в украинском стиле. Коллектив участка уже оформил клумбы и цветники, а также обустроил детскую площадку. Кроме того, там установят колодец и ветряную мельницу, которые мастерят работники предприятия», — рассказала начальница участка №8 Салтовского филиала КП «Благоустройство» Ирина Семененко.