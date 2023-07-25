Патріотичний мурал з котиком з’явився у Харкові (фото)

Патріотична картина з’явилася на стіні одного з будинків на вулиці Героїв Праці.

Картину створив місцевий художник, повідомили у Харківській міськраді.

«Там комунальники запланували створити двір в українському стилі. Колектив дільниці вже оформив клумби та квітники, а також облаштував дитячий майданчик. Крім того, там встановлять криницю та вітряк, які майструють працівники підприємства», – розповіла начальниця дільниці №8 Салтівської філії КП «Благоустрій» Ірина Семененко.