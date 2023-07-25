Патріотичний мурал з котиком з’явився у Харкові (фото)
Фото: Харківська міськрада
Патріотична картина з’явилася на стіні одного з будинків на вулиці Героїв Праці.
Картину створив місцевий художник, повідомили у Харківській міськраді.
«Там комунальники запланували створити двір в українському стилі. Колектив дільниці вже оформив клумби та квітники, а також облаштував дитячий майданчик. Крім того, там встановлять криницю та вітряк, які майструють працівники підприємства», – розповіла начальниця дільниці №8 Салтівської філії КП «Благоустрій» Ірина Семененко.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 14:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патріотична картина з’явилася на стіні одного з будинків на вулиці Героїв Праці.".