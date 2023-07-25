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Патріотичний мурал з котиком з’явився у Харкові (фото)

Суспільство 14:21   25.07.2023
Вікторія Яковенко
Патріотичний мурал з котиком з’явився у Харкові (фото) Фото: Харківська міськрада

Патріотична картина з’явилася на стіні одного з будинків на вулиці Героїв Праці.

Картину створив місцевий художник, повідомили у Харківській міськраді.

«Там комунальники запланували створити двір в українському стилі. Колектив дільниці вже оформив клумби та квітники, а також облаштував дитячий майданчик. Крім того, там встановлять криницю та вітряк, які майструють працівники підприємства», – розповіла начальниця дільниці №8 Салтівської філії КП «Благоустрій» Ірина Семененко.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 14:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патріотична картина з’явилася на стіні одного з будинків на вулиці Героїв Праці.".