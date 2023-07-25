Под Харьковом забрали ребенка у горе-матери, которая злоупотребляет спиртным

25 июля в Песочинской громаде Харьковской области правоохранители в ходе рейда выявили факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей 39-летней женщиной, которая злоупотребляет спиртным.

На проверку работники сектора ювенальной превенции выходили вместе с представителями соцслужб, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Женщина систематически употребляет алкогольные напитки и не ухаживает за 9-летним сыном. В течение года ее уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Во время визита сотрудников полиции мать снова находилась в состоянии алкогольного опьянения, не контролировала свое поведение и не могла ухаживать за ребенком должным образом», — говорится в публикации.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Мальчика временно передали родственникам. Вопрос его дальнейшей судьбы решается.

В отношении матери составили админпротокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.