Під Харковом забрали дитину в горе-матері, яка зловживає спиртним

25 липня у Пісочинській громаді Харківської області правоохоронці під час рейду виявили факт неналежного виконання батьківських обов’язків 39-річною жінкою, яка зловживає спиртним.

На перевірку працівники сектору ювенальної превенції виходили разом із представниками соцслужб, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

«Жінка систематично вживає алкогольні напої та не доглядає за 9-річним сином. Протягом року її вже притягали до адмінвідповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. Під час візиту працівників поліції мати знову перебувала у стані алкогольного сп’яніння, не контролювала свою поведінку та не могла доглядати за дитиною належним чином», – йдеться в публікації.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Хлопчика тимчасово передали родичам. Питання його подальшої долі вирішується.

Щодо матері склали адмінпротокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.