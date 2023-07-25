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Під Харковом забрали дитину в горе-матері, яка зловживає спиртним

Суспільство 18:35   25.07.2023
Олена Нагорна
Під Харковом забрали дитину в горе-матері, яка зловживає спиртним

25 липня у Пісочинській громаді Харківської області правоохоронці під час рейду виявили факт неналежного виконання батьківських обов’язків 39-річною жінкою, яка зловживає спиртним.

На перевірку працівники сектору ювенальної превенції виходили разом із представниками соцслужб, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

«Жінка систематично вживає алкогольні напої та не доглядає за 9-річним сином. Протягом року її вже притягали до адмінвідповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. Під час візиту працівників поліції мати знову перебувала у стані алкогольного сп’яніння, не контролювала свою поведінку та не могла доглядати за дитиною належним чином», – йдеться в публікації.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Хлопчика тимчасово передали родичам. Питання його подальшої долі вирішується.

Щодо матері склали адмінпротокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 18:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 липня у Пісочинській громаді Харківської області правоохоронці під час рейду виявили факт неналежного виконання батьківських обов’язків 39-річною жінкою, яка зловживає спиртним.".