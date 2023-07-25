Під Харковом забрали дитину в горе-матері, яка зловживає спиртним
25 липня у Пісочинській громаді Харківської області правоохоронці під час рейду виявили факт неналежного виконання батьківських обов’язків 39-річною жінкою, яка зловживає спиртним.
На перевірку працівники сектору ювенальної превенції виходили разом із представниками соцслужб, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
«Жінка систематично вживає алкогольні напої та не доглядає за 9-річним сином. Протягом року її вже притягали до адмінвідповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. Під час візиту працівників поліції мати знову перебувала у стані алкогольного сп’яніння, не контролювала свою поведінку та не могла доглядати за дитиною належним чином», – йдеться в публікації.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
Хлопчика тимчасово передали родичам. Питання його подальшої долі вирішується.
Щодо матері склали адмінпротокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 18:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 липня у Пісочинській громаді Харківської області правоохоронці під час рейду виявили факт неналежного виконання батьківських обов’язків 39-річною жінкою, яка зловживає спиртним.".