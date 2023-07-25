В Харькове сегодня трамваи на Салтовке будут ходить по другому маршруту
25 июля движение трамваев по улице Героев Труда, на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей, запрещено до 16:00.
Причина – ремонт трамвайных путей, сообщили в Харьковском горсовете.
В это время трамваи будут курсировать следующим образом:
№16: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Веринская – въезд Семиградский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№16а: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 12:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 июля движение трамваев по улице Героев Труда, на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей, запрещено до 16:00.".