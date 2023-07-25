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В Харькове сегодня трамваи на Салтовке будут ходить по другому маршруту

Общество 12:07   25.07.2023
Виктория Яковенко
В Харькове сегодня трамваи на Салтовке будут ходить по другому маршруту

25 июля движение трамваев по улице Героев Труда, на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей, запрещено до 16:00.

Причина – ремонт трамвайных путей, сообщили в Харьковском горсовете.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№16: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Веринская – въезд Семиградский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№16а: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 12:07;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 июля движение трамваев по улице Героев Труда, на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей, запрещено до 16:00.".