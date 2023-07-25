У Харкові сьогодні трамваї на Салтівці ходитимуть за іншим маршрутом
25 липня рух трамваїв по вулиці Героїв Праці, на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників, заборонений до 16:00.
Причина – ремонт трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№16а: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 12:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 липня рух трамваїв по вулиці Героїв Праці, на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників, заборонений до 16:00.".