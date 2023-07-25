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У Харкові сьогодні трамваї на Салтівці ходитимуть за іншим маршрутом

Суспільство 12:07   25.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові сьогодні трамваї на Салтівці ходитимуть за іншим маршрутом

25 липня рух трамваїв по вулиці Героїв Праці, на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників, заборонений до 16:00.

Причина – ремонт трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№16а: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Читайте також: Для мешканців Північної Салтівки підготують поліклініку в Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 12:07;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 липня рух трамваїв по вулиці Героїв Праці, на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників, заборонений до 16:00.".