Заявления МО РФ о наступлении на Купянском направлении преувеличены — ISW

В Институте изучения войны (ISW) сообщают, что оккупанты сделали ряд заявлений о своих «успехах» на Купянском направлении. Однако визуальных подтверждений нет.

«Недавние заявления Минобороны России о наступлении россиян на линии Купянск — Сватово — Кременная могут быть преувеличены, чтобы отвлечь внимание от украинских контрнаступательных усилий на других участках фронта, как ранее оценивал ISW. Российские военные блогеры не распространяют широко заявления Минобороны России о завоеваниях России, что является отклонением от типичного цикла информационного пространства и позволяет предположить, что заявления Минобороны, вероятно, преувеличены для риторического эффекта. Украинские военные источники также не подтвердили каких-либо боевых действий в этих районах за последние несколько дней, даже несмотря на то, что они признают российские наземные атаки в других местах на театре военных действий. ISW не наблюдал ни визуального подтверждения, ни дополнительных рассуждений военных блогеров о борьбе или достижениях в этих областях», — сообщили в актуальной сводке ISW.

Минобороны РФ в течение дня 25 июля заявляло о захвате Сергеевки, продвижении на 2 км в этом районе, а также форсировании реку Жеребец и атаке на украинские позиции возле Кармазиновки. Также поступали сообщения о расширении позиций оккупантов в районе Новоегоровки. Частично эти продвижения захватчиков отразились на карте DeepState. Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец также подтвердил, что у врага есть успехи по направлению на Боровую. По его данным, там в бой оккупанты кинули свои основные силы.