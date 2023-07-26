Заяви МО РФ про наступ на Куп’янському напрямку перебільшено – ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) повідомляють, що окупанти зробили низку заяв про свої “успіхи” на Куп’янському напрямку. Проте візуальних підтверджень немає.

“Нещодавні заяви Міноборони Росії про наступ росіян на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна можуть бути перебільшені, щоб відвернути увагу від українських контрнаступальних зусиль на інших ділянках фронту, як раніше оцінював ISW. Російські військові блогери не поширюють широко заяви Міноборони Росії про завоювання Росії, що є відхиленням від типового циклу інформаційного простору та дозволяє припустити, що заяви Міноборони, ймовірно, перебільшені для риторичного ефекту. Українські військові джерела також не підтвердили жодних бойових дій у цих районах за останні кілька днів, навіть попри те, що вони визнають російські наземні атаки в інших місцях на театрі бойових дій. ISW не спостерігав ні візуального підтвердження, ні додаткових міркувань військових блогерів про боротьбу чи досягнення в цих областях”, — повідомили в актуальному зведенні ISW.

Міноборони РФ протягом дня 25 липня заявляло про захоплення Сергіївки, просування на 2 км у цьому районі, а також форсування річки Жеребець та атаку на українські позиції біля Кармазинівки. Також надходили повідомлення щодо розширення позицій окупантів у районі Новоєгорівки. Частково ці просування загарбників відбилися на карті DeepState. Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець також підтвердив, що у ворога є успіхи в напрямку Борової. За його даними, там у бій окупанти кинули свої основні сили.