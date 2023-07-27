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На Харьковщине ремонтируют три трассы: где идут работы

Общество 11:03   27.07.2023
Оксана Горун
На Харьковщине ремонтируют три трассы: где идут работы Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры

Служба восстановления и развития инфраструктуры на Харьковщине сообщила о локальных работах на трех дорогах.

«Подрядные организации приводят в порядок дороги государственного значения. Сейчас проводятся локальные работы по аварийному ремонту дефектов асфальтобетонного покрытия. Работаем горячим асфальтобетоном», — сообщили на странице Службы в facebook.

По данным дорожников, работы идут на следующих трассах:

🚧 Т-21-15 Гусаровка – Грушеваха;

🚧 М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта;

🚧 Р-79 /М-18/ Сахновщина – Изюм – Купянск – КПП «Пески».

Еще на трех маршрутах проводят ямочный ремонт и обновляют разметку.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 11:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба восстановления и развития инфраструктуры на Харьковщине сообщила о локальных работах на трех дорогах".