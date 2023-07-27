На Харьковщине ремонтируют три трассы: где идут работы
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры
Служба восстановления и развития инфраструктуры на Харьковщине сообщила о локальных работах на трех дорогах.
«Подрядные организации приводят в порядок дороги государственного значения. Сейчас проводятся локальные работы по аварийному ремонту дефектов асфальтобетонного покрытия. Работаем горячим асфальтобетоном», — сообщили на странице Службы в facebook.
По данным дорожников, работы идут на следующих трассах:
🚧 Т-21-15 Гусаровка – Грушеваха;
🚧 М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта;
🚧 Р-79 /М-18/ Сахновщина – Изюм – Купянск – КПП «Пески».
Еще на трех маршрутах проводят ямочный ремонт и обновляют разметку.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 11:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба восстановления и развития инфраструктуры на Харьковщине сообщила о локальных работах на трех дорогах".