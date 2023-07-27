На Харьковщине ремонтируют три трассы: где идут работы

Служба восстановления и развития инфраструктуры на Харьковщине сообщила о локальных работах на трех дорогах.

«Подрядные организации приводят в порядок дороги государственного значения. Сейчас проводятся локальные работы по аварийному ремонту дефектов асфальтобетонного покрытия. Работаем горячим асфальтобетоном», — сообщили на странице Службы в facebook.

По данным дорожников, работы идут на следующих трассах:

🚧 Т-21-15 Гусаровка – Грушеваха;

🚧 М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта;

🚧 Р-79 /М-18/ Сахновщина – Изюм – Купянск – КПП «Пески».

Еще на трех маршрутах проводят ямочный ремонт и обновляют разметку.