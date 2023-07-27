На Харківщині ремонтують три траси: де йдуть роботи

Служба відновлення та розвитку інфраструктури на Харківщині повідомила про локальні роботи на трьох дорогах.

“Підрядні організації приводять до ладу дороги державного значення, наразі проводяться локальні роботи з аварійного ремонту дефектів асфальтобетонного покриття. Працюємо гарячим асфальтобетоном”, – повідомили на сторінці Служби у фейсбуці.

За даними шляховиків, роботи йдуть на наступних трасах:

🚧 Т-21-15 Гусарівка – Грушуваха;

🚧 М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта;

🚧 Р-79 /М-18/ Сахновщина – Ізюм – Куп’янськ – КПП “Піски”.

Ще на трьох маршрутах проводять ямковий ремонт та оновлюють розмітку.