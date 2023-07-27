На Харківщині ремонтують три траси: де йдуть роботи
Служба відновлення та розвитку інфраструктури на Харківщині повідомила про локальні роботи на трьох дорогах.
“Підрядні організації приводять до ладу дороги державного значення, наразі проводяться локальні роботи з аварійного ремонту дефектів асфальтобетонного покриття. Працюємо гарячим асфальтобетоном”, – повідомили на сторінці Служби у фейсбуці.
За даними шляховиків, роботи йдуть на наступних трасах:
🚧 Т-21-15 Гусарівка – Грушуваха;
🚧 М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта;
🚧 Р-79 /М-18/ Сахновщина – Ізюм – Куп’янськ – КПП “Піски”.
Ще на трьох маршрутах проводять ямковий ремонт та оновлюють розмітку.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 11:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Служба відновлення та розвитку інфраструктури на Харківщині повідомила про локальні роботи на трьох дорогах".