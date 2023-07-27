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На Харківщині ремонтують три траси: де йдуть роботи

Суспільство 11:03   27.07.2023
Оксана Горун
На Харківщині ремонтують три траси: де йдуть роботи

Служба відновлення та розвитку інфраструктури на Харківщині повідомила про локальні роботи на трьох дорогах.

“Підрядні організації приводять до ладу дороги державного значення, наразі проводяться локальні роботи з аварійного ремонту дефектів асфальтобетонного покриття. Працюємо гарячим асфальтобетоном”, – повідомили на сторінці Служби у фейсбуці.

За даними шляховиків, роботи йдуть на наступних трасах:

🚧 Т-21-15 Гусарівка – Грушуваха;

🚧 М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта;

🚧 Р-79 /М-18/ Сахновщина – Ізюм – Куп’янськ – КПП “Піски”.

Ще на трьох маршрутах проводять ямковий ремонт та оновлюють розмітку.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 11:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Служба відновлення та розвитку інфраструктури на Харківщині повідомила про локальні роботи на трьох дорогах".