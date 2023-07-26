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Біля будівлі ХОВА кладуть граніт замість асфальту, розбитого ударами РФ (фото)

Суспільство 23:07   26.07.2023
Олена Нагорна
Біля будівлі ХОВА кладуть граніт замість асфальту, розбитого ударами РФ (фото)

Вулицю Сумську у Харкові ремонтують після обстрілів росіян: перекладають пошкоджені обстрілами та зношені комунікації, а також кладуть граніт на тротуарах.

До ладу приводять територію біля будівлі ХОВА, яка значно постраждала від ворожих ударів. Там, де комунальники пошкоджені мережі вже замінили, тепер облаштовують нові тротуари вздовж вулиці Сумської – від вулиці Свободи до вулиці Ярослава Мудрого, пише пресслужба Харківської міськради.

«Використовуємо натуральний граніт, який у порівнянні з асфальтом має більший термін експлуатації й через 10, 20, 30 років виглядатиме так само. Якщо брати такий проміжок часу, то граніт вийде дешевшим за асфальт. Адже, якщо необхідно провести якісь роботи під землею, то його можна просто розібрати, а потім знову покласти, а асфальт треба буде замінити», — пояснив директор департаменту будівництва та дорожнього господарства Дмитро Липовий.

За його словами, тротуари будуть комфортними для маломобільних людей та мам із колясками. Також там встановлять огорожі, щоби не паркувалися водії.

Заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада зазначив, що загалом на Сумській перекладуть близько 560 метрів зношеного трубопроводу та відновлять систему пожежогасіння.


Фото: Харківська міськрада

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 23:07;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вулицю Сумську у Харкові ремонтують після обстрілів росіян: перекладають пошкоджені обстрілами та зношені комунікації, а також кладуть граніт на тротуарах.".