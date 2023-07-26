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У Харьковской ОВА кладут гранит вместо асфальта, разбитого ударами РФ (фото)

Общество 23:07   26.07.2023
Елена Нагорная
У Харьковской ОВА кладут гранит вместо асфальта, разбитого ударами РФ (фото) Фото: Харьковский горсовет

Улицу Сумскую в Харькове ремонтируют после обстрелов россиян: перекладывают поврежденные обстрелами и изношенные коммуникации, а также укладывают гранит на тротуарах.

В порядок приводят территорию возле здания ХОВА, которая значительно пострадала от вражеских ударов. Там, где коммунальщики поврежденные сети уже заменили, теперь обустраивают новые тротуары вдоль улицы Сумской — от улицы Свободы до улицы Ярослава Мудрого, пишет пресс-служба Харьковского горсовета.

«Используем натуральный гранит, который по сравнению с асфальтом имеет более долгий срок эксплуатации и через 10, 20, 30 лет будет выглядеть так же. Если брать такой промежуток времени, то гранит получится дешевле асфальта. Ведь если необходимо провести какие-то работы под землей, то его можно просто разобрать, а потом снова положить, асфальт же нужно будет заменить», — пояснил директор департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой.

По его словам, тротуары будут комфортными для маломобильных людей и мам с колясками. Также там установят ограждения, чтобы не парковались водители.

Замдиректора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» Николай Завада отметил, что всего на Сумской переложат около 560 метров изношенного трубопровода и восстановят систему пожаротушения.


Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 23:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Улицу Сумскую в Харькове ремонтируют после обстрелов россиян: перекладывают поврежденные обстрелами и изношенные коммуникации, а также укладывают гранит на тротуарах.".