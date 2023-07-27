Работа в Харькове и области: вакансии недели от 12 до 19 тысяч гривен
По состоянию на 27 июля в регионе актуальны 1500 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Возглавляет рейтинг этой недели вакансия водителя автотранспортных средств. Ему предлагают 19 300 гривен в месяц. Электрогазосварщик будет получать 18 тысяч, а инженер – 16250.
Экономист по финансовой работе будет зарабатывать 15400 гривен, вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров – 15 тысяч, маляр – 14990, слесарь-ремонтник – 14320, архивариус – 13650, воспитатель – 13 тысяч и оператор — 12 тысяч.
С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 96, 063 847 83 67, 067 7 97 45, 097 970 40 68.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 13:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 27 июля в регионе актуальны 1500 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".