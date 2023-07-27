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Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 12 до 19 тисяч гривень

Суспільство 13:41   27.07.2023
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 12 до 19 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 27 липня в регіоні актуальні 1500 вакансії, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Очолює рейтинг цього тижня вакансія водія автотранспортних засобів. Йому пропонують 19300 гривень на місяць. Електрогазозварник отримуватиме 18 тисяч, а інженер – 16250.

Економіст з фінансової роботи зароблятиме 15400 гривень, в’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів – 15 тисяч, маляр – 14990, слюсар-ремонтник – 14320, архіваріус – 13650, вихователь – 13 тисяч та оператор пульта керування – 12 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до Telegram або на “гарячу лінію” обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Читайте також: Робота у Харкові: КП шукає водіїв автобусів

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 13:41;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 27 липня в регіоні актуальні 1500 вакансії, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".