Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 12 до 19 тисяч гривень
Станом на 27 липня в регіоні актуальні 1500 вакансії, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Очолює рейтинг цього тижня вакансія водія автотранспортних засобів. Йому пропонують 19300 гривень на місяць. Електрогазозварник отримуватиме 18 тисяч, а інженер – 16250.
Економіст з фінансової роботи зароблятиме 15400 гривень, в’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів – 15 тисяч, маляр – 14990, слюсар-ремонтник – 14320, архіваріус – 13650, вихователь – 13 тисяч та оператор пульта керування – 12 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до Telegram або на “гарячу лінію” обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Читайте також: Робота у Харкові: КП шукає водіїв автобусів
Новини за темою:
Ви читали новину: «Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 12 до 19 тисяч гривень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 13:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 27 липня в регіоні актуальні 1500 вакансії, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".