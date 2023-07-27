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Зачем для укрытий в Харькове закупили лавки, крепящиеся к стенам, объяснил мэр

Общество 09:56   27.07.2023
Оксана Горун
Зачем для укрытий в Харькове закупили лавки, крепящиеся к стенам, объяснил мэр

Игорь Терехов в эфире нацмарафона  сообщил о состоянии убежищ в Харькове.

«Мы привели в нормальное состояние все простейшие укрытия. Все коммунальные предприятия работали над этим. Закупили огнетушители, закупили аптечки, баки для питьевой воды. Сейчас этому уделяем очень пристальное внимание. Кроме того, мы закупили скамейки, которые прикрутили к стенам. Потому что у нас были случаи мародерства в укрытиях», — пояснил мэр Харькова Игорь Терехов.

Он заявил, что сейчас «все укрытия в Харькове в надлежащем состоянии и все открытия открыты».

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Также продолжают работать бетонные остановки-укрытия, которые установили в Харькове год назад. Там доступен бесплатный wi-fi, что, по словам мэра, привлекает «молодежь». Случаи хулиганства в этих укрытиях также бывают. Последствия ликвидируют коммунальные службы.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 09:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Игорь Терехов в эфире нацмарафона  сообщил о состоянии убежищ в Харькове".