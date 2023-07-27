Терехов прокомментировал отмену тендеров на уборку и озеленение в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе тщательно проанализировали все объявленные тендеры.

«Мы очень тщательно проанализировали все тендеры, которые должны были провести профильные департаменты. Некоторые из них отменили, потому что это резонансно, и сейчас от нас общество требует того, чтобы ориентировались на очень внимательное расходование средств. Потому что самое главное – это победа и поддержка ВСУ», — сказал Терехов в эфире нацмарафона.

При этом он подчеркнул, что убирать в Харькове не прекратят и продолжат создавать «самый чистый город в Украине».

«Но мы очень тщательно все анализируем. Я дал поручение, и мы проверили все тендеры, которые были объявлены. Где-то упразднили тендеры, где-то ужались по нуждам. Но, тем не менее, жизнь продолжается, и мы должны делать так, чтобы, несмотря ни на что, город работал, люди чувствовали заботу, чувствовали и видели, что город в надлежащем состоянии», — отметил мэр Харькова.

Объясняя общие тенденции периодических претензий к тендерам и их победителям, Терехов отметил, что роль играет «человеческий фактор».

«Люди, спутавшие берега и не видящие под собой земли, — развил мысль мэр. — Кто-то из них уже уволен. Мы очень внимательно анализируем тендеры – что касается выявления завышения цен или чего-нибудь другого, будем реагировать мгновенно. Люди должны понимать, что к деньгам должно быть очень осторожное отношение».