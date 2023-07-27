Терехов прокоментував скасування тендерів на прибирання й озеленення в Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті ретельно проаналізували усі оголошені тендери.
“Ми дуже ретельно проаналізували всі тендери, які мав провести профільні департаменти. Якісь із них скасували, бо це резонансно, й зараз від нас суспільство потребує від нас того, щоб орієнтувалися на дуже уважне витрачання коштів. Бо найголовніше – це перемога та підтримка ЗСУ”, – сказав Терехов у етері нацмарафону.
При цьому він наголосив, що прибирати в Харкові не припинять і продовжать створювати “найчистіше місто в Україні”.
“Але ми дуже ретельно все аналізуємо, й хочу сказати, що я дав доручення, й ми перевірили всі тендери, які були оголошені. Десь скасували тендери, десь “ужалися” по потребах. Проте життя продовжується, й ми повинні робити так, щоб, попри все, місто працювало, люди відчували піклування, відчували й бачили, що місто в належному стані”, – зазначив мер Харкова.
Пояснюючи загальні тенденції періодичних претензій до тендерів та їхніх переможців, Терехов зазначив, що роль відіграє “людський фактор”.
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“Люди, які поплутали береги та не бачать під собою землі, хтось із них уже звільнений. Ми дуже уважно аналізуємо тендери – що стосується виявлення завищення цін чи чогось іншого будемо реагувати миттєво. Люди мають розуміти, що до грошей має бути дуже обережне ставлення”, – наголосив мер Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 09:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті ретельно проаналізували усі оголошені тендери".