Терехов прокоментував скасування тендерів на прибирання й озеленення в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті ретельно проаналізували усі оголошені тендери.

“Ми дуже ретельно проаналізували всі тендери, які мав провести профільні департаменти. Якісь із них скасували, бо це резонансно, й зараз від нас суспільство потребує від нас того, щоб орієнтувалися на дуже уважне витрачання коштів. Бо найголовніше – це перемога та підтримка ЗСУ”, – сказав Терехов у етері нацмарафону.

При цьому він наголосив, що прибирати в Харкові не припинять і продовжать створювати “найчистіше місто в Україні”.

“Але ми дуже ретельно все аналізуємо, й хочу сказати, що я дав доручення, й ми перевірили всі тендери, які були оголошені. Десь скасували тендери, десь “ужалися” по потребах. Проте життя продовжується, й ми повинні робити так, щоб, попри все, місто працювало, люди відчували піклування, відчували й бачили, що місто в належному стані”, – зазначив мер Харкова.

Пояснюючи загальні тенденції періодичних претензій до тендерів та їхніх переможців, Терехов зазначив, що роль відіграє “людський фактор”.

“Люди, які поплутали береги та не бачать під собою землі, хтось із них уже звільнений. Ми дуже уважно аналізуємо тендери – що стосується виявлення завищення цін чи чогось іншого будемо реагувати миттєво. Люди мають розуміти, що до грошей має бути дуже обережне ставлення”, – наголосив мер Харкова.