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Терехов прокоментував скасування тендерів на прибирання й озеленення в Харкові

Політика 09:38   27.07.2023
Оксана Горун
Терехов прокоментував скасування тендерів на прибирання й озеленення в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті ретельно проаналізували усі оголошені тендери.

“Ми дуже ретельно проаналізували всі тендери, які мав провести профільні департаменти. Якісь із них скасували, бо це резонансно, й зараз від нас суспільство потребує від нас того, щоб орієнтувалися на дуже уважне витрачання коштів. Бо найголовніше – це перемога та підтримка ЗСУ”, – сказав Терехов у етері нацмарафону.

При цьому він наголосив, що прибирати в Харкові не припинять і продовжать створювати “найчистіше місто в Україні”.

“Але ми дуже ретельно все аналізуємо, й хочу сказати, що я дав доручення, й ми перевірили всі тендери, які були оголошені. Десь скасували тендери, десь “ужалися” по потребах.  Проте життя продовжується, й ми повинні робити так, щоб, попри все, місто працювало, люди відчували піклування, відчували й бачили, що місто в належному стані”, – зазначив мер Харкова.

Пояснюючи загальні тенденції періодичних претензій до тендерів та їхніх переможців, Терехов зазначив, що роль відіграє “людський фактор”.

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Люди, які поплутали береги та не бачать під собою землі, хтось із них уже звільнений. Ми дуже уважно аналізуємо тендери – що стосується виявлення завищення цін чи чогось іншого будемо реагувати миттєво. Люди мають розуміти, що до грошей має бути дуже обережне ставлення”, – наголосив мер Харкова.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 09:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті ретельно проаналізували усі оголошені тендери".